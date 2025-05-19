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У 3 ОШБр показали, як знищують позиції РФ на Харківщині — відео

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Дата публікації: 19 травня 2025 21:35
У Третій штурмовій показали, як знищують позиції росіян
Українські військові знищують позиції росіян на Харківщині. Фото: скриншот з відео

У Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ показали кадри знищення позицій російських окупантів на Харківщині. На відео, зокрема, зафіксовані влучання дронів у ворожу техніку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 3 ОШБр у Telegram.

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Воїни ЗСУ знищують позиції РФ на Харківщині — відео

Українські захисники атакували низку ворожих позицій росіян у Харківській області. На відео видно влучання, пожежі та вибуху ворожої техніки.

"Палаюча "буханка" та салют з БК: влучання по ворожих цілях Харківщині. Дрони Третьої штурмової залітають на ворожі позиції та знищують їх разом із росіянами", — йдеться у повідомленні 3 ОШБр.

А також зазначається, що українські воїни завдали ударів по російській піхоті в окопах й полях, поцілили у квадроцикл,  російський автомобіль "буханку", генератор.

"Зафіналили детонацією складу БК, який злетів у повітря разом з противником. Новий день – нові знищені цілі від бійців підрозділу ББС", — написали під відео у 3 ОШБр.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 травня дрони атакували військовий аеродром росіян у Криму.

Крім того, на Вовчанському напрямку українські прикордонники також атакували позиції росіян.

ЗСУ росіяни війна в Україні атака 3 ОШБр
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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