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В ГПСУ показали, как дроны уничтожили технику РФ на Харьковщине

3 мая 2025 19:51
Евгения Брюховецкая - редактор
Пограничники уничтожили технику врага на Харьковщине - видео
Вражеская цель. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские военные более трех лет ликвидируют российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили ряд вражеских объектов в Харьковской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 3 мая.

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На видео видно, как с помощью дронов были атакованы три российских "буханки", два грузовика, автомобиль, три мотоцикла, три укрытия, склад горюче-смазочных материалов, а также две антенны связи.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, ВСУ на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс пеленгации "Борщевик".

А на Курском направлении воины ВМС ВСУ ликвидировали группу российских штурмовиков.

Харьковская область военная техника оккупанты война в Украине фронт
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