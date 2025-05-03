Пограничники уничтожили технику врага на Харьковщине - видео

В ГПСУ показали, как дроны уничтожили технику РФ на Харьковщине
Украинские военные более трех лет ликвидируют российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, пограничники уничтожили ряд вражеских объектов в Харьковской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 3 мая.
Уничтожение оккупантов
Пилоты "Феникса" продолжают методично уничтожать врага на Харьковщине.
На видео видно, как с помощью дронов были атакованы три российских "буханки", два грузовика, автомобиль, три мотоцикла, три укрытия, склад горюче-смазочных материалов, а также две антенны связи.
Напомним, ВСУ на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс пеленгации "Борщевик".
А на Курском направлении воины ВМС ВСУ ликвидировали группу российских штурмовиков.
Читайте Новини.LIVE!