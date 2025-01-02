Пограничники эффективно уничтожили оккупантов на Волчанском направлении — видео

Техника российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Пограничники бригады "Гарт" показали эффектное уничтожение российских оккупантов и их техники на Волчанском направлении. Удары наносили с помощью дрона "Скорпион".

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 2 января.

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В ГПСУ отметили, что в течение нескольких дней воины "поймали" несколько российских грузовиков, перевозивших личный состав оккупантов и продовольствие.

Кроме того, были нанесены удары по миномету "Василек", антенне РЭБ и РЛС, системе видеонаблюдения "Муром-М", трактору, который использовался для возведения фортификационных сооружений.

Напомним, пограничники успешно нанесли удары по целям российских оккупантов в районе Купянска.

Ранее пограничники сорвали попытку штурма со стороны врага на Северском направлении, ликвидировав восьмерых оккупантов и уничтожив российские мотоциклы.