Прикордонники ефективно знищили окупантів на Вовчанському напрямку — відео

Техніка російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади "Гарт" показали ефектне знищення російських окупантів та їхньої техніки на Вовчанському напрямку. Ударів завдавали за допомогою дрону "Скорпіон".

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 2 січня.

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У ДПСУ зазначили, що протягом декількох днів воїни "вполювали" декілька російських вантажівок, що перевозили особовий склад окупантів та продовольство.

Крім того, було завдано ударів по міномету "Васильок", антени РЕБ та РЛС, системі відеоспостереження "Муром-М", трактору, який використовувався для зведення фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, прикордонники успішно завдали ударів по цілях російських окупантів в районі Куп'янська.

Раніше прикордонники зірвали спробу штурму з боку ворога на Сіверському напрямку, ліквідувавши вісьмох окупантів та знищивши російські мотоцикли.