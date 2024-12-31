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У ДПСУ показали вражаючі удари по окупантах на Харківщині

31 грудня 2024 12:20
Аркадій Пастула - Редактор
Прикордонники знищили техніку і склади окупантів на Куп’янському напрямку — відео
Удар по ворожому укритті та складу БК. Фото: скриншот з відео
Аркадій Пастула - Редактор

Прикордонники бригади "Помста" ефективно відпрацювали по цілях російських окупантів. Бійці завдали ударів на Куп’янському напрямку Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 31 грудня.

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У ДПСУ зазначили, що останній тиждень року був багатим на ворожі втрати.

Підрозділ РУБпАК "Фенікс" знищили:

  • танк;
  • чотири одиниці БМП-2;
  • дві системи зв’язку Starlink;
  • антену;
  • 120-мм міномет;
  • автомобіль.

Крім того, було спалено шість складів боєкомплекту, два склади БпЛА та два пункти управління, а також генератор.

Нагадаємо, прикордонник із позивним "Грек" розповів про найбільш ефективну зброю на фронті та потенційну небезпеку для тилу. 

Також на Сіверському напрямку прикордонники успішно відбили спробу ворожого штурму

війна Харківська область окупанти Куп'янськ ДПСУ втрати окупантів

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