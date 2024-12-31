Прикордонники знищили техніку і склади окупантів на Куп’янському напрямку — відео

Удар по ворожому укритті та складу БК. Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади "Помста" ефективно відпрацювали по цілях російських окупантів. Бійці завдали ударів на Куп’янському напрямку Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 31 грудня.

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У ДПСУ зазначили, що останній тиждень року був багатим на ворожі втрати.

Підрозділ РУБпАК "Фенікс" знищили:

танк;

чотири одиниці БМП-2;

дві системи зв’язку Starlink;

антену;

120-мм міномет;

автомобіль.

Крім того, було спалено шість складів боєкомплекту, два склади БпЛА та два пункти управління, а також генератор.

Нагадаємо, прикордонник із позивним "Грек" розповів про найбільш ефективну зброю на фронті та потенційну небезпеку для тилу.

Також на Сіверському напрямку прикордонники успішно відбили спробу ворожого штурму.