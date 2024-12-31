Прикордонники знищили техніку і склади окупантів на Куп’янському напрямку — відео

У ДПСУ показали вражаючі удари по окупантах на Харківщині
Прикордонники бригади "Помста" ефективно відпрацювали по цілях російських окупантів. Бійці завдали ударів на Куп’янському напрямку Харківської області.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 31 грудня.
Удари по окупантах
У ДПСУ зазначили, що останній тиждень року був багатим на ворожі втрати.
Підрозділ РУБпАК "Фенікс" знищили:
- танк;
- чотири одиниці БМП-2;
- дві системи зв’язку Starlink;
- антену;
- 120-мм міномет;
- автомобіль.
Крім того, було спалено шість складів боєкомплекту, два склади БпЛА та два пункти управління, а також генератор.
Нагадаємо, прикордонник із позивним "Грек" розповів про найбільш ефективну зброю на фронті та потенційну небезпеку для тилу.
Також на Сіверському напрямку прикордонники успішно відбили спробу ворожого штурму.
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