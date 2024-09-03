Пограничники ударили из минометов по позициям оккупантов в Харьковской области

Пограничники бьют из минометов по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничники ударили из минометов по огненным опорным пунктам, блиндажам и местам сосредоточения живой силы врага. Потери противника уточняются.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 3 сентября.

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В Харьковской области минометные расчеты подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" накрыли огнем фортификационные сооружения, которые враг пытается обустроить на Волчанском направлении.

Под удар пограничников попали:

огневые опорные пункты,

блиндажи,

окопные линии,

места сосредоточения живой силы

Все цели были поражены, потери противника уточняются.

"Военнослужащие Госпогранслужбы на Харьковщине в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по противодействию российско-оккупационным войскам", — отметили в ГНСУ.