В Харьковской области работаю саперы ГСЧС

Саперы готовятся к разминированию. Фото: ГСЧС

В Харьковской области захватчики заминировали значительную территорию. Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают разминировать лесополосы вблизи населенных пунктов, чтобы ликвидировать опасность для мирных жителей.

Видео разминирования и обезвреживания вражеских снарядов было опубликовано в Telegram ГСЧС.

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"Харьковщина. Враг тщательно заменял территории региона, оставляя за собой множество разнообразных взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что саперы не прекращают обследовать и разминировать лесополосы вблизи населенных пунктов Харьковской области. Каждый день они обнаруживают, изымают и уничтожают большое количество взрывных предметов — мин, неразорвавшихся снарядов и так далее.

Саперы также призывают местных жителей быть осмотрительными и не игнорировать знаки предупреждения.

"Если вы видите предупреждение о минной опасности, или знаете что на данной местности происходили боевые действия, — ни в коем случае туда не ходите!!", — подчеркивают в ГСЧС.