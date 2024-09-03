Прикордонники вдарили з мінометів по позиціях окупантів на Харківщині

Прикордонники б'ють з мінометів по окупантах на Харківщині. Фото: скриншот

У Харківській області прикордонники вдарили з мінометів по вогневих опорних пунктах, бліндажах та місцях зосередження живої сили ворога. Втрати противника уточнюються.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у вівторок, 3 вересня.

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На Харківщині мінометні розрахунки підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" накрили вогнем фортифікаційні споруди, які ворог намагається облаштувати на Вовчанському напрямку.

Під удар прикордонників потрапили:

вогневі опорні пункти,

бліндажі,

окопні лінії,

місця зосередження живої сили.

Всі цілі було уражено, втрати противника уточнюються.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби на Харківщині у складі Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з протидії російсько-окупаційним військам", — зазначили в ДПСУ.