Прикордонники вдарили з мінометів по позиціях окупантів на Харківщині

У ДПСУ показали наслідки мінометних ударів по окупантах на Харківщині
У Харківській області прикордонники вдарили з мінометів по вогневих опорних пунктах, бліндажах та місцях зосередження живої сили ворога. Втрати противника уточнюються.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у вівторок, 3 вересня.
ДПСУ нищить окупантів на Харківщині
На Харківщині мінометні розрахунки підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" накрили вогнем фортифікаційні споруди, які ворог намагається облаштувати на Вовчанському напрямку.
Під удар прикордонників потрапили:
- вогневі опорні пункти,
- бліндажі,
- окопні лінії,
- місця зосередження живої сили.
Всі цілі було уражено, втрати противника уточнюються.
"Військовослужбовці Держприкордонслужби на Харківщині у складі Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з протидії російсько-окупаційним військам", — зазначили в ДПСУ.
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