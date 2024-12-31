Пограничники уничтожили технику и склады оккупантов на Купянском направлении — видео

Удар по вражескому укрытию и складу БК. Фото: скриншот из видео

Пограничники бригады "Помста" эффективно отработали по целям российских оккупантов. Бойцы нанесли удары на Купянском направлении Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 31 декабря.

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В ГПСУ отметили, что последняя неделя года была богатой на вражеские потери.

Подразделение РУБпАК "Феникс" уничтожили:

танк;

четыре единицы БМП-2;

две системы связи Starlink;

антенну;

120-мм миномет;

автомобиль.

Кроме того, было сожжено шесть складов боекомплекта, два склада БпЛА и два пункта управления, а также генератор.

Напомним, пограничник с позывным "Грек" рассказал о наиболее эффективном оружии на фронте и потенциальной опасности для тыла.

Также на Северском направлении пограничники успешно отразили попытку вражеского штурма.