Пограничники уничтожили технику и склады оккупантов на Купянском направлении — видео

В ГПСУ показали впечатляющие удары по оккупантам на Харьковщине
Пограничники бригады "Помста" эффективно отработали по целям российских оккупантов. Бойцы нанесли удары на Купянском направлении Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 31 декабря.
Удары по оккупантам
В ГПСУ отметили, что последняя неделя года была богатой на вражеские потери.
Подразделение РУБпАК "Феникс" уничтожили:
- танк;
- четыре единицы БМП-2;
- две системы связи Starlink;
- антенну;
- 120-мм миномет;
- автомобиль.
Кроме того, было сожжено шесть складов боекомплекта, два склада БпЛА и два пункта управления, а также генератор.
Напомним, пограничник с позывным "Грек" рассказал о наиболее эффективном оружии на фронте и потенциальной опасности для тыла.
Также на Северском направлении пограничники успешно отразили попытку вражеского штурма.
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