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В ГПСУ показали впечатляющие удары по оккупантам на Харьковщине

31 декабря 2024 12:20
Аркадий Пастула - Редактор
Пограничники уничтожили технику и склады оккупантов на Купянском направлении — видео
Удар по вражескому укрытию и складу БК. Фото: скриншот из видео
Аркадий Пастула - Редактор

Пограничники бригады "Помста" эффективно отработали по целям российских оккупантов. Бойцы нанесли удары на Купянском направлении Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 31 декабря.

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В ГПСУ отметили, что последняя неделя года была богатой на вражеские потери.

Подразделение РУБпАК "Феникс" уничтожили:

  • танк;
  • четыре единицы БМП-2;
  • две системы связи Starlink;
  • антенну;
  • 120-мм миномет;
  • автомобиль.

Кроме того, было сожжено шесть складов боекомплекта, два склада БпЛА и два пункта управления, а также генератор.

Напомним, пограничник с позывным "Грек" рассказал о наиболее эффективном оружии на фронте и потенциальной опасности для тыла. 

Также на Северском направлении пограничники успешно отразили попытку вражеского штурма.

война Харьковская область оккупанты Купянск ГПСУ потери оккупантов

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