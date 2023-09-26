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В ГНСУ прокомментировали попытки россиян обустроить позиции в Харьковской области

26 сентября 2023 11:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ГНСУ прокомментировали попытки россиян обустроить позиции в Харьковской области
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: Укринформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Стало известно о том, что недавно российские оккупанты пересекли границу с Украиной в Харьковской области и пытались обустроить свои позиции. В то же время, украинские защитники приняли необходимые меры и вытеснили захватчиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Это та серая зона, которую недавно взяли под контроль наши военнослужащие из бригады "Стальная граница". Но во время мониторинга наши ребята также зафиксировали, что оккупанты не только обустраивали свои позиции на территории РФ и рядом украинской границы, но и перешли линию границы и начали обустраивать свои позиции на нашей территории", — сказал Демченко.

По его словам, украинские военные быстро вытеснили оккупантов с территории Украины. Во время этого работали снайперы и другие средства поражения.

"Собственно, полностью и территория в Купянском районе на стыке границы и линию фронта полностью под контролем наших воинов", — подчеркнул спикер ГНСУ.

Напомним, украинские бойцы "Стальной Границы" Гвардии наступления подняли флаг в населенных пунктах в "серой зоне" Харьковской области. Речь идет о Строевке и Тополе.

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