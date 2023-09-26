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У ДПСУ прокоментували спроби росіян облаштувати позиції в Харківській області

26 вересня 2023 11:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ДПСУ прокоментували спроби росіян облаштувати позиції в Харківській області
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо про те, що нещодавно російські окупанти перетнули кордон з Україною в Харківській області та намагалися облаштувати свої позиції. Водночас, українські захисники вжили необхідні заходи та витіснили загарбників. 

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Це та сіра зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади "Сталевий кордон". Але під час моніторингу наші хлопці також зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території РФ і поряд українського кордону, а й власне перейшли лінію кордону й почали облаштовувати свої позиції на нашій території", — сказав Демченко. 

За його словами, українські військові швидко витіснили окупантів з території України. Під час цього, зокрема, працювали снайпери та інші засоби ураження. 

"Власне повністю та територія в Куп'янському районі на стику кордону і лінію фронту повністю під контролем наших воїнів", — наголосив речник ДПСУ. 

Нагадаємо, українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі. 

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