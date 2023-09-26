У ДПСУ прокоментували спроби росіян облаштувати позиції в Харківській області

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Стало відомо про те, що нещодавно російські окупанти перетнули кордон з Україною в Харківській області та намагалися облаштувати свої позиції. Водночас, українські захисники вжили необхідні заходи та витіснили загарбників.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Це та сіра зона, яку нещодавно взяли під контроль наші військовослужбовці з бригади "Сталевий кордон". Але під час моніторингу наші хлопці також зафіксували, що окупанти не лише облаштовували свої позиції на території РФ і поряд українського кордону, а й власне перейшли лінію кордону й почали облаштовувати свої позиції на нашій території", — сказав Демченко.

За його словами, українські військові швидко витіснили окупантів з території України. Під час цього, зокрема, працювали снайпери та інші засоби ураження.

"Власне повністю та територія в Куп'янському районі на стику кордону і лінію фронту повністю під контролем наших воїнів", — наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі.