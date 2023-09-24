Ворог тероризує Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки чергового обстрілу

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби загарбники окупанти обстріляли Харківщину з реактивної та ствольної артилерії, мінометів та іншого озброєння. Ударів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"У селі Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років. У селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі", — розповів Синєгубов.

Він також додав, що у місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено два приватні житлові будинки. Внаслідок цього сталася пожежа.

Через обстріл околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава.

Також голова ОВА розповів, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 3,7 га території та знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.

Пост Олега Синєгубова. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, українські бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли прапор в населених пунктах у "сірій зоні" Харківської області. Йдеться про Строївку та Тополі.

Нагадуємо, минулої доби російські окупанти знову обстрілювали Харківську область. Внаслідок ворожих атак зруйновано будівлю дитсадка, пошкоджено їдальню, а також було зафіксовано лісову пожежу.