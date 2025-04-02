Обстрел Харькова 2 апреля - появились фото последствий атаки

Спасатель на месте событий в Харькове. Фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. В одном из районов были попадания, пожары и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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Обстрел Харькова в ночь на 2 апреля

"Зафиксированы попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. В производственных зданиях возникли 3 пожара площадями 1000, 800 и 70 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Спасатель тушит пожар в Харькове. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Спасатели уточнили, что по предварительным данным, в результате обстрела пострадали 8 человек. Трое из них — это дети. Причем каждый из пострадавших получил острую реакцию на стресс.

"Все получили острую реакцию на стресс. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные жилые дома", — добавили в ГСЧС.

По состоянию на сейчас ликвидация последствий атаки продолжается. К процессу привлечены как спасатели, так и коммунальные работники.

"От ГСЧС привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС. Также привлечены кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС. От коммунальных служб города — 19 единиц техники и 49 работников", — рассказали спасатели.

Напомним, что по информации мэра города Игоря Терехова, в Харькове этой ночью было зафиксировано 13 попаданий "Шахедов".

Также мы писали, что кроме Харькова, поздно вечером 1 апреля, российские оккупанты нанесли удар дроном по прифронтовой общине в Запорожской области. Из-за атаки погиб один человек, и еще двое пострадали.