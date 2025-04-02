Обстріл Харкова 2 квітня — з'явилися фото наслідків атаки

Рятувальник на місці подій у Харкові. Фото: t.me/dsns_telegram

В ніч проти 2 квітня російські окупанти масовано атакували Харків дронами. В одному з районів були влучання, пожежі та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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Обстріл Харкова в ніч проти 2 квітня

"Зафіксовані влучання по двом цивільним підприємствам у Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 метрів квадратних", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник гасить пожежу у Харкові. Фото: t.me/DSNS_Kharkiv

Надзвичайники уточнили, що за попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали 8 людей. Троє з них — це діти. Причому кожен з постраждалих отримав гостру реакцію на стрес.

"Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки", — додали у ДСНС.

Станом на зараз ліквідація наслідків атаки продовжується. До процесу залучені як рятувальники, так і комунальні працівники.

"Від ДСНС залучені 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС. Також залучені кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС. Від комунальних служб міста 19 одиниць техніки та 49 працівників", — розповіли надзвичайники.

Нагадаємо, що за інформацією мера міста Ігоря Терехова, у Харкові цієї ночі було зафіксовано 13 влучань "Шахедів".

Також ми писали, що окрім Харкова, пізно ввечері 1 квітня, російські окупанти завдали удар дроном по прифронтовій громаді у Запорізькій області. Через атаку загинула одна людина, і ще двоє постраждали.