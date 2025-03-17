Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

В ГСЧС показали последствия российской атаки беспилотниками на Харьковскую область. Спасателям уже удалось ликвидировать пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в понедельник, 17 марта.

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Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака дронов на Харьковскую область — последствия

По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела в Чугуевском районе в производственном здании гражданского предприятия произошли разрушения и пожар на площади 1000 кв. м.

Пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. На месте работали 28 спасателей, пиротехнический расчет ГСЧС и 7 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Отметим, что 17 марта около 3:20 ночи россияне дронами атаковали село Каменная Яруга в Чугуевском районе Харьковской области. В результате попадания вражеского "Шахеда" на гражданском предприятии произошел пожар.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Напомним, ночью 17 марта российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Во время вражеского обстрела Силы противовоздушной обороны сбили 15 дронов.

В частности, в ночь на 17 марта в Киеве раздавались мощныевзрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны, которые атаковали столицу.