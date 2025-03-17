Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ДСНС показали наслідки російської атаки безпілотниками на Харківську область. Рятувальникам вже вдалося ліквідувати пожежу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у понеділок, 17 березня.

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Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

Атака дронів на Харківщину — наслідки

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу у Чугуївському районі у виробничій будівлі цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа на площі 1000 кв. М.

Вогнеборцям вже вдалося ліквідувати займання. На місці працювали 28 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 7 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, що 17 березня близько 3:20 ночі росіяни дронами атакували село Кам’яна Яруга у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" на цивільному підприємстві сталася пожежа.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: ДСНС/Telegram

Нагадаємо, уночі 17 березня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.

Зокрема, у ніч проти 17 березня у Києві лунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, які атакували столицю.