Наслідки атаки РФ на Харківщину — фото

У ДСНС показали наслідки атаки дронів на Харківщину — фото
У ДСНС показали наслідки російської атаки безпілотниками на Харківську область. Рятувальникам вже вдалося ліквідувати пожежу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у понеділок, 17 березня.
Атака дронів на Харківщину — наслідки
За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу у Чугуївському районі у виробничій будівлі цивільного підприємства сталися руйнації та пожежа на площі 1000 кв. М.
Вогнеборцям вже вдалося ліквідувати займання. На місці працювали 28 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 7 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Зазначимо, що 17 березня близько 3:20 ночі росіяни дронами атакували село Кам’яна Яруга у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" на цивільному підприємстві сталася пожежа.
Нагадаємо, уночі 17 березня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Під час ворожого обстрілу Сили Протиповітряної оборони збили 15 дронів.
Зокрема, у ніч проти 17 березня у Києві лунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони, які атакували столицю.
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