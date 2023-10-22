В ГСЧС показали последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области
В Харьковской области спасатели ликвидировали последствия российской атаки. Поздним вечером армия РФ 21 октября нанесла ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Сколько человек пострадало
В результате вражеского обстрела погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.
Разрушение из-за обстрела оккупантов
Также из-за удара произошло серьезное разрушение здания терминала, было повреждено семь грузовых автомобилей и два полуприцепа.
Ликвидация пожара
Спасатели на объекте зафиксировали пожар, протянувшийся на 300 квадратных метров.
"В 00:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС", — добавили в сообщении.
Напомним, о ракетном ударе сначала сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты ударили по "обычному гражданскому объекту".
Также мы писали, что около 22:20 правоохранители получили сообщение о пожаре, произошедшем в результате ракетного удара оккупантов. Горели отделения "Новой почты" и грузовой автомобиль.
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