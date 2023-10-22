В ГСЧС показали последствия ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области

Спасатели на месте удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской области спасатели ликвидировали последствия российской атаки. Поздним вечером армия РФ 21 октября нанесла ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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В результате вражеского обстрела погибли шесть человек, еще 16 получили ранения.

Разрушение из-за обстрела оккупантов

Также из-за удара произошло серьезное разрушение здания терминала, было повреждено семь грузовых автомобилей и два полуприцепа.

Последствия российского ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

Ликвидация пожара

Спасатели на объекте зафиксировали пожар, протянувшийся на 300 квадратных метров.

Спасатель ликвидирует пожар, произошедший в результате ракетного удара. Фото: ГСЧС Украины

"В 00:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС", — добавили в сообщении.

Последствия российского ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, о ракетном ударе сначала сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оккупанты ударили по "обычному гражданскому объекту".

Также мы писали, что около 22:20 правоохранители получили сообщение о пожаре, произошедшем в результате ракетного удара оккупантов. Горели отделения "Новой почты" и грузовой автомобиль.