Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

Наслідки ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на термінал "Нової пошти" зросла до 16 людей. Удар прийшовся по селу Коротичі Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Зазначається, що близько 22:20 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу, що сталася в результаті ракетного удару окупантів. Горіли відділення "Нової пошти" та вантажний автомобіль.

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

"Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих — чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

У поліції додали, що працівники вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Наразі слідчі, криміналісти та судмедексперти оглядають тіла жертв.

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Ракетний обстріл термінала "Нової пошти" в Харківській області

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі. За його словами, окупанти вдарили по "звичайному цивільному обʼєкту".

Також ми писали, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. За його словами, це працівники підприємства.

"Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків — у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу", — розповів очільник Харківської ОВА.

Додамо, що "Нова пошта" оголосила траур сьогодні, 22 жовтня, за загиблими працівниками.