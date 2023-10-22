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Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

22 жовтня 2023 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Наслідки ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на термінал "Нової пошти" зросла до 16 людей. Удар прийшовся по селу Коротичі Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Зазначається, що близько 22:20 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу, що сталася в результаті ракетного удару окупантів. Горіли відділення "Нової пошти" та вантажний автомобіль.

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

"Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих — чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region

У поліції додали, що працівники вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Наразі слідчі, криміналісти та судмедексперти оглядають тіла жертв.

Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області
Ліквідація наслідків ракетного обстрілу термінала "Нової пошти" в Харківській області. Фото: t.me/police_kh_region
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Ракетний обстріл термінала "Нової пошти" в Харківській області

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі. За його словами, окупанти вдарили по "звичайному цивільному обʼєкту".

Також ми писали, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. За його словами, це працівники підприємства.

"Серед ушпиталених 7 людей перебувають  у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків — у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу", — розповів очільник Харківської ОВА. 

Додамо, що "Нова пошта" оголосила траур сьогодні, 22 жовтня, за загиблими працівниками.

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