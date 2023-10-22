Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на термінал "Нової пошти" зросла до 16 людей. Удар прийшовся по селу Коротичі Харківської області.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зросла кількість постраждалих на терміналі "Нової пошти"
Зазначається, що близько 22:20 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу, що сталася в результаті ракетного удару окупантів. Горіли відділення "Нової пошти" та вантажний автомобіль.
"Станом на 02:30 відомо, що на території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих — чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що працівники вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Наразі слідчі, криміналісти та судмедексперти оглядають тіла жертв.
Ракетний обстріл термінала "Нової пошти" в Харківській області
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі. За його словами, окупанти вдарили по "звичайному цивільному обʼєкту".
Також ми писали, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. За його словами, це працівники підприємства.
"Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків — у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя та надають всю необхідну допомогу", — розповів очільник Харківської ОВА.
Додамо, що "Нова пошта" оголосила траур сьогодні, 22 жовтня, за загиблими працівниками.
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