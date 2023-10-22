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У ДСНС показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині

22 жовтня 2023 08:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ДСНС показали наслідки ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Рятувальники на місці удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки. Пізно ввечері армія РФ 21 жовтня завдала ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі області.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Скільки людей постраждало

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шість людей, ще 16 отримали поранення. 

Руйнування через обстріл окупантів

Також через удар сталося серйозне руйнування будівлі терміналу, було пошкоджено сім вантажних автівок та два напівпричепа. 

наслідки удару по Новій пошті
Наслідки російського ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Фото: ДСНС України

Ліквідація пожежі

Рятувальники на об'єкті зафіксували пожежу, яка простяглася на 300 квадратних метрів.

наслідки удару по Новій пошті
Рятувальник ліквідовує пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару. Фото: ДСНС України

"В 00:14 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС", — додали у повідомленні. 

наслідки удару по Новій пошті
Наслідки російського ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, про ракетний удар спочатку повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, окупанти вдарили по "звичайному цивільному обʼєкту".

Також ми писали, що близько 22:20 правоохоронці отримали повідомлення про пожежу, що сталася в результаті ракетного удару окупантів. Горіли відділення "Нової пошти" та вантажний автомобіль.

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