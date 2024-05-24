Наступление врага в Харьковской области было остановлено — детали от Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб

Украинские Силы обороны приостановили наступление российских захватчиков в Харьковской области. В то же время враг не имеет успеха на этом направлении.

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко во время брифинга в пятницу, 24 мая.

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Наступление россиян на Харьковщине

"Те цели, которые враг себе ставил — вникнуть в глубину обороны наших войск на 20-30 километров и создать буферную зону — на сегодняшний день он этих целей не достиг", — сказал Прохоренко.

Он подчеркнул, что наступление россиян на сегодняшний день остановлено. Украинские защитники планируют меры по восстановлению утраченного положения.

Также по словам военного, в случае наступательных действий противника на Сумском направлении там сосредоточено достаточно сил и средств ВСУ для его сдерживания.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после первых незначительных успехов во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Также в Генштабе отметили, что вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. В то же время Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Кроме того, в ГПСУ заявили, что оккупанты могут повторить свое наступление в Сумской области вроде того, что совершили в Харьковской.