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У Вовчанську тривають вуличні бої, ворог зазнав значних втрат, — Сирський

23 травня 2024 15:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Яка ситуація у Вовчанську станом на 23 травня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у четвер, 23 травня, продовжує роботу у військових частинах Східному фронту. Після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Про це повідомила пресслужба Главкома у Facebook.

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Бої за Вовчанськ 

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже великих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", — йдеться у повідомленні.

Що відбувається у Вовчанську 23 травня
Сирський на Східному напрямку. Фото: ЗСУ

Також ворог має істотні втрати в районі Липців — там він перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ. А на Купʼянському напрямку тривають бої у лісовому масиві на північ від міста. Водночас спостерігається складна ситуація в районі Кислівки, де росіяни намагаються прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл. 

Втрати Росії у боях за Вовчанськ
Сирський на Східному напрямку. Фото: ЗСУ

Крім того, інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, однак цю техніку знищують протитанкові засоби та FPV-дрони ЗСУ. 

Сирський повідомив оперативну обстановку у Вовчанську 23 травня
Сирський на Східному напрямку. Фото: ЗСУ

А найбільш жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках: ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка — Бердичі шляхом наступальних та штурмових дій найбільш підготовлених підрозділів.

"Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко — на мотоциклах та багі. На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше", — зазначив Главком.

Росіяни зазнають значних втрат у Вовчанську
Сирський на Східному напрямку. Фото: ЗСУ

Він пояснив, що ключовою метою його роботи на напрямках є вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та інших МТЗ та посилення резервами.

Наступ росіян на Вовчанськ
Сирський на Східному напрямку. Фото: ЗСУ

Сирський також відзначив ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами та вручив нагороди воїнам.

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Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський зробив рішучу заяву щодо перемоги України у війні проти Росії. Також він оприлюднив відео, як ЗСУ нищать ворожу техніку та особовий склад окупантів. 

Крім того, Головнокомандувач зазначав, що загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.

Харківська область
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський
фронт
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