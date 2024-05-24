Наступ ворога на Харківщині був зупинений — деталі від Генштабу

Українські військові. Фото: Генштаб

Українські Сили оборони зупинили наступ російських загарбників у Харківській області. Водночас ворог не має успіху на цьому напрямку.

Про це заявив представник Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко під час брифінгу у п'ятницю, 24 травня.

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"Ті цілі, які ворог собі ставив — вглибитися в глибину оборони наших військ на 20-30 кілометрів і створити буферну зону — на сьогодні він цих цілей не досяг", — сказав Прохоренко.

Він наголосив, що наступ росіян на сьогодні зупинений. Українські захисники планують заходи щодо відновлення втраченого положення.

Також за словами військового, у разі наступальних дій противника на Сумському напрямку — там зосереджено достатньо сил та засобів ЗСУ для його стримання.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Також у Генштабі зауважили, що поблизу Іванівки противник має частковий успіх. Водночас Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

Крім того, у ДПСУ заявили, що окупанти можуть повторити свій наступ в Сумській області на кшталт того, що здійснили в Харківській.