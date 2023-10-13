У Харківській області бензовоз підірвався на міні: загинув чоловік
У Харківській області бензовоз підірвався на російській міні. Внаслідок цього загинув цивільний чоловік.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Бензовоз підірвався на міні
"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 біля села Явірське Донецької ОТГ Ізюмського району на російській протитанковій міні ТМ-62 підірвався бензовоз.
У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що 61-річний водій загинув на місці. Його тіло направили до моргу.
Нагадаємо, у середу, 3 жовтня, на Харківщині комбайн підірвався на міні під час польових робіт. Чоловік, який був за кермом, отримав тілесні пошкодження.
Також ми писали, що за весь час війни, починаючи з 2014 року, ворог щільно мінує територію України. Фахівці вже підрахували, що для розмінування території необхідно чимало років. Задля якнайшвидшого пошуку небезпечних предметів, в Україні впроваджуватимуться новітні засоби ідентифікації вибухових предметів.
Додамо, у Миколаївській області автомобіль Ford Transit підірвався на протитанковій міні. Це призвело до загибелі 23-річного чоловіка та численних травм іншого пасажира 1985 року народження.
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