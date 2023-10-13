У Харківській області бензовоз підірвався на міні: загинув чоловік

Правоохоронці на місці інциденту. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області бензовоз підірвався на російській міні. Внаслідок цього загинув цивільний чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Бензовоз підірвався на міні

"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, сьогодні, 13 жовтня, близько 11:00 біля села Явірське Донецької ОТГ Ізюмського району на російській протитанковій міні ТМ-62 підірвався бензовоз.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що 61-річний водій загинув на місці. Його тіло направили до моргу.

Правоохоронці та загиблий чоловік. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 3 жовтня, на Харківщині комбайн підірвався на міні під час польових робіт. Чоловік, який був за кермом, отримав тілесні пошкодження.

Також ми писали, що за весь час війни, починаючи з 2014 року, ворог щільно мінує територію України. Фахівці вже підрахували, що для розмінування території необхідно чимало років. Задля якнайшвидшого пошуку небезпечних предметів, в Україні впроваджуватимуться новітні засоби ідентифікації вибухових предметів.

Додамо, у Миколаївській області автомобіль Ford Transit підірвався на протитанковій міні. Це призвело до загибелі 23-річного чоловіка та численних травм іншого пасажира 1985 року народження.