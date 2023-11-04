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В Харьковской области мужчина подорвался на мине возле своего дома

4 ноября 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области мужчина подорвался на мине возле своего дома
Помощь человеку, который подорвался на мине. Иллюстративное фото: ГСЧС в Киевской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 51-летний мужчина. Произошло это сегодня, 4 ноября, в селе Черкасские Тишки Харьковского района.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.

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Какое состояние у пострадавшего мужчины

Отмечается, что местный житель наступил на мину в собственном дворе. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Ему диагностировали:

  • закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы,
  • политравму,
  • множественные рваные раны лица,
  • открытый перелом левого предплечья,
  • открытый перелом левой голени,
  • множественные рваные раны правой верхней и нижней конечностей.

Правила поведения в опасных местах

"Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям", — подчеркнули в сообщении.

Также в ГСЧС призвали:

  • не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;
  • не трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те места, где были ожесточенные бои или находились под российской оккупацией.

Если вы все же наткнулись на подозрительный предмет, немедленно сообщите о нем ГСЧС или Нацполицию, за телефонами: "101", "102" или "112".

мужчина в Харьковской области наступил на мину
Скриншот сообщения из телеграмм-канала ГСЧС в Харьковской области

Напомним, ранее в селе Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области мужчина взорвался на боеприпасе, который остался от россиян. Взрывное устройство сдетонировало у него во дворе.

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