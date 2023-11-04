В Харьковской области мужчина подорвался на мине возле своего дома
В Харьковской области из-за взрыва неизвестного предмета пострадал 51-летний мужчина. Произошло это сегодня, 4 ноября, в селе Черкасские Тишки Харьковского района.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области.
Какое состояние у пострадавшего мужчины
Отмечается, что местный житель наступил на мину в собственном дворе. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
Ему диагностировали:
- закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы,
- политравму,
- множественные рваные раны лица,
- открытый перелом левого предплечья,
- открытый перелом левой голени,
- множественные рваные раны правой верхней и нижней конечностей.
Правила поведения в опасных местах
"Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям", — подчеркнули в сообщении.
Также в ГСЧС призвали:
- не двигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;
- не трогать какие-либо подозрительные и незнакомые предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те места, где были ожесточенные бои или находились под российской оккупацией.
Если вы все же наткнулись на подозрительный предмет, немедленно сообщите о нем ГСЧС или Нацполицию, за телефонами: "101", "102" или "112".
Напомним, ранее в селе Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области мужчина взорвался на боеприпасе, который остался от россиян. Взрывное устройство сдетонировало у него во дворе.
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