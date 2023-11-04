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У Харківській області чоловік підірвався на міні біля свого будинку

4 листопада 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Харківській області чоловік підірвався на міні біля свого будинку
Допомога людині, яка підірвалася на міні. Ілюстративне фото: ДСНС у Київській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині через вибух невідомого предмету постраждав 51-річний чоловік. Сталося це сьогодні, 4 листопада, в селі Черкаські Тишки Харківського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Харківської області.

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Який стан у постраждалого чоловіка

Зазначається, що місцевий житель наступив на міну у власному подвір'ї. Нині потерпілий знаходиться у лікарні.

Йому діагностували:

  • закриту черепномозкову та вибухову травми,
  • політравму,
  • множинні рвані рани обличчя,
  • відкритий перелом лівого передпліччя,
  • відкритий перелом лівої гомілки,
  • множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок.

Правила поводження в небезпечних місцях

"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків", — наголосили у повідомленні.

Також у ДСНС закликали:

  • не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
  • не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті місця, де були запеклі бої або знаходилися під російською окупацією.

Якщо ви все ж натрапили на підозрілий предмет, негайно повідомте про нього ДСНС або Нацполіцію, за телефонами: "101", "102" чи "112".

чоловік на Харківщині наступив на міну
Скриншот допису з телеграм-каналу ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, раніше у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, що на Харківщині, чоловік підірвався на боєприпасі, який залишився від росіян. Вибуховий пристрій здетонував у нього на подвір'ї.

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