У Харківській області чоловік підірвався на міні біля свого будинку
На Харківщині через вибух невідомого предмету постраждав 51-річний чоловік. Сталося це сьогодні, 4 листопада, в селі Черкаські Тишки Харківського району.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Харківської області.
Який стан у постраждалого чоловіка
Зазначається, що місцевий житель наступив на міну у власному подвір'ї. Нині потерпілий знаходиться у лікарні.
Йому діагностували:
- закриту черепномозкову та вибухову травми,
- політравму,
- множинні рвані рани обличчя,
- відкритий перелом лівого передпліччя,
- відкритий перелом лівої гомілки,
- множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок.
Правила поводження в небезпечних місцях
"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків", — наголосили у повідомленні.
Також у ДСНС закликали:
- не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
- не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті місця, де були запеклі бої або знаходилися під російською окупацією.
Якщо ви все ж натрапили на підозрілий предмет, негайно повідомте про нього ДСНС або Нацполіцію, за телефонами: "101", "102" чи "112".
Нагадаємо, раніше у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, що на Харківщині, чоловік підірвався на боєприпасі, який залишився від росіян. Вибуховий пристрій здетонував у нього на подвір'ї.
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