У Харківській області чоловік підірвався на міні біля свого будинку

Допомога людині, яка підірвалася на міні. Ілюстративне фото: ДСНС у Київській області

На Харківщині через вибух невідомого предмету постраждав 51-річний чоловік. Сталося це сьогодні, 4 листопада, в селі Черкаські Тишки Харківського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Харківської області.

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Зазначається, що місцевий житель наступив на міну у власному подвір'ї. Нині потерпілий знаходиться у лікарні.

Йому діагностували:

закриту черепномозкову та вибухову травми,

політравму,

множинні рвані рани обличчя,

відкритий перелом лівого передпліччя,

відкритий перелом лівої гомілки,

множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок.

Правила поводження в небезпечних місцях

"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків", — наголосили у повідомленні.

Також у ДСНС закликали:

не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;

не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті місця, де були запеклі бої або знаходилися під російською окупацією.

Якщо ви все ж натрапили на підозрілий предмет, негайно повідомте про нього ДСНС або Нацполіцію, за телефонами: "101", "102" чи "112".

Скриншот допису з телеграм-каналу ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, раніше у селі Піски-Радьківські Ізюмського району, що на Харківщині, чоловік підірвався на боєприпасі, який залишився від росіян. Вибуховий пристрій здетонував у нього на подвір'ї.