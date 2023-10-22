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В Харьковской области идентифицировали тело шестого погибшего в результате обстрела "Новой почты"

22 октября 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области идентифицировали тело шестого погибшего в результате обстрела "Новой почты"
Последствия российского удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 октября, эксперты идентифицировали тело шестого погибшего в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Враг ударил ракетой С-300 вчера, 21 октября.

Об этом рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов для "Суспільне Харків".

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Болвинов сообщил, что шестой погибший — это 30-летний житель Харькова. Он был уроженцем Каменки Двуречанской громады.

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