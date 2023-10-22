У Харківській області ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок обстрілу "Нової пошти"

Наслідки російського удару по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 жовтня, експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Ворог вдарив ракетою С-300 вчора, 21 жовтня.

Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов для "Суспільне Харків".

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Болвінов повідомив, що шостий загиблий — це 30-річний мешканець Харкова. Він був уродженцем Кам'янки Дворічанської громади.

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