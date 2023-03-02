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В Харьковской области на мине взорвался автомобиль — есть погибшие

2 марта 2023 13:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие
Погибли мужчины в возрасте от 21 до 54 лет
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

1 марта в селе Спиваковка Изюмского района на мини взорвался автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате взрыва, к сожалению, все люди погибли.

Об этом сообщает в Telegram-канале начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

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По его информации, погибшим 21, 39, 43 и 54 лет.

"Враг минует дороги, тропы, обочины, лесополосы, поля, огороды, здания и разнообразные предметы. Передвигайтесь исключительно проверенными дорогами, движение по которым разрешено саперами", — призвал Сергей Мельник.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, автомобиль наехал на противотанковую мину на территории Изюмского лесного хозяйства в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Напомним, что на Харьковщине окуупанты обстреляли из минометов и РСЗО по меньшей мере 15 населенных пунктов.

Также мы писали, что под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел по массовому захоронению.

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