В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие

В Харьковской области на мине взорвался автомобиль — есть погибшие
1 марта в селе Спиваковка Изюмского района на мини взорвался автомобиль, в котором находились четыре человека. В результате взрыва, к сожалению, все люди погибли.
Об этом сообщает в Telegram-канале начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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По его информации, погибшим 21, 39, 43 и 54 лет.
"Враг минует дороги, тропы, обочины, лесополосы, поля, огороды, здания и разнообразные предметы. Передвигайтесь исключительно проверенными дорогами, движение по которым разрешено саперами", — призвал Сергей Мельник.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, автомобиль наехал на противотанковую мину на территории Изюмского лесного хозяйства в ночь с 28 февраля на 1 марта.
Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.
Напомним, что на Харьковщине окуупанты обстреляли из минометов и РСЗО по меньшей мере 15 населенных пунктов.
Также мы писали, что под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел по массовому захоронению.