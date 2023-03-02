У Харківській області на міні підрвався автомобіль – є загиблі

Загибли четворого чоловіків віком від 21 до 54 років

1 березня в селі Співаківка Ізюмського району на міні підірвався автомобіль, у якому знаходилися чотири людини. Внаслідок вибуху, на жаль, всі люди загинули.

Про це повідомляє у Telegram-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

За його інформацією, загиблим 21, 39, 43 та 54 років.

"Ворог мінує дороги, стежки, узбічча, лісосмуги, поля, огороди, будівлі і різноманітні предмети. Пересувайтеся виключно перевіреними дорогами, рух по яким дозволений саперами.", – закликав Сергій Мельник.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, автівка наїхала на протитанкову міну на території Ізюмського лісового господарства в ніч з 28 лютого на 1 березня.

Обставини трагедії встановлює поліція.

Нагадаємо, що на Харівщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів.

А також, ми писали, що під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання.