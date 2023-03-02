У Харківській області на міні підрвався автомобіль – є загиблі
1 березня в селі Співаківка Ізюмського району на міні підірвався автомобіль, у якому знаходилися чотири людини. Внаслідок вибуху, на жаль, всі люди загинули.
Про це повідомляє у Telegram-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
-
Невже злякався: путін скасував поїздку до П'ятигорська через "атаку української ДРГ"
-
Нова пошта розповіла про особливості роботи поштоматів: коли доставку можуть скасувати
-
Погрожував зброєю та забирав цінні речі у цивільних: у Сумській області засуджено військовослужбовця рф
-
Росіяни знову обстріляли Куп'янськ: зруйновано адмінбудівлю
-
Режисер серіалу "Чорнобиль" зніме екранізацію відомого роману 1959 року
-
Стало відомо, коли в Одесі відкриється McDonald's
-
Чісора розповів, чому Ломаченко не має шансів проти Хейні
-
"Це класична провокація": Подоляк та Юсов відреагували на "українську ДРГ" в рф
-
Продали вигаданий товар на 50 мільйонів гривень: прокуратура викрила злочинну групу
-
З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі
За його інформацією, загиблим 21, 39, 43 та 54 років.
"Ворог мінує дороги, стежки, узбічча, лісосмуги, поля, огороди, будівлі і різноманітні предмети. Пересувайтеся виключно перевіреними дорогами, рух по яким дозволений саперами.", – закликав Сергій Мельник.
За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, автівка наїхала на протитанкову міну на території Ізюмського лісового господарства в ніч з 28 лютого на 1 березня.
Обставини трагедії встановлює поліція.
Нагадаємо, що на Харівщині окупанти обстріляли з мінометів та РСЗВ щонайменше 15 населених пунктів.
А також, ми писали, що під Ізюмом досі не ідентифікували понад 120 тіл з масового поховання.