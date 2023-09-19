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В Харьковской области полицейские задержали водителя с оружием

19 сентября 2023 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области полицейские задержали водителя с оружием
Полицейский проверяет автомобиль. Фото иллюстративное: Ратинский Вячеслав / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сотрудники полиции остановили злоумышленника на стационарном посту трассы "Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр". У него обнаружили переделанный пистолет .

Об этом сообщает Полиция Харьковской области .

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Сотрудники полиции остановили транспортное средство. Водитель легковушки вел себя подозрительно и заметно нервничал во время общения. В результате осмотра автомобиля в вещах 38-летнего мужчины был обнаружен предмет, похожий на пистолет и 7 патронов с резиновыми пулями.

"По результатам экспертных исследований, изъятый предмет оказался газовым пистолетом "ПГШ-790" калибра 9 мм с явными признаками переработки", — рассказывают правоохранители.

  • Найденный пистолет у водителя. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Найденный пистолет у водителя. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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По данному факту открыты уголовные производства по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве правоохранители разоблачили и "ликвидировали" организатора и еще 4 участников преступной группировки. Дельцы сбывали фальшивую валюту и продавали оружие.

Также мы писали о том, что полицейские разоблачили жителя Чугуевского района в хранении взрывных устройств и боеприпасов. Из дома злоумышленника изъяты гранаты РГД-5, впали в них, военные сигнальные ракетницы и патроны разных калибров.

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