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У Харківській області поліцейські затримали водія зі зброєю

19 вересня 2023 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківській області поліцейські затримали водія зі зброєю
Поліцейський перевіряє автомобілю. Фото ілюстративне: Ратинський В'ячеслав / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Працівники поліції зупинили зловмисника на стаціонарному посту траси "Харків  — Красноград — Перещепине – Дніпро". В нього виявили перероблений пістолет.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Співробітники поліції зупинили транспортний засіб. Водій легковика поводив себе підозріло та помітно нервував під час спілкування. В результаті огляду автомобіля в речах 38-річного чоловіка був виявлений предмет, схожий на пістолет та 7 патронів з гумовими кулями. 

"За результатами експертних досліджень, вилучений предмет виявився газовим пістолетом "ПГШ-790" калібру 9 мм з явними ознаками перероблення", — розповідають правоохоронці. 

  • Знайдений пістолет у водія. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Знайдений пістолет у водія. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтями "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та "незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв".  Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці викрили та "ліквідували" організатора та ще 4 учасників злочинного угрупування. Ділки збували фальшиву валюту та продавали зброю.

Також ми писали про те, що поліцейські викрили мешканця Чугуївського району у зберіганні вибухових пристроїв та боєприпасів. З будинку зловмисника вилучені гранати РГД-5, запали до них, військові сигнальні ракетниці та патрони різних калібрів.

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