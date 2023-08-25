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На Харківщині поліція викрила чоловіка, що зберігав вдома боєприпаси

25 серпня 2023 15:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині поліція викрила чоловіка, що зберігав вдома боєприпаси
Вилучені в чоловіка боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Поліцейські викрили мешканця Чугуївського району у зберіганні вибухових пристроїв та боєприпасів. З будинку зловмисника вилучені гранати РГД-5, запали до них, військові сигнальні ракетниці та патрони різних калібрів.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

Встановлено, що 57-річний мешканець селища Кочеток у власному домоволодінні зберігав боєприпаси та вибухові пристрої.

"За результатами санкціонованого обшуку поліцейські вилучили 3 гранати РГД-5, запали до них, 2 військові сигнальні ракетниці та понад 60 патронів різних калібрів", — розповідають правоохоронці. 

  • Вилучені в чоловіка боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
  • Вилучені в чоловіка боєприпаси. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі кваліфікували дії фігуранта за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, що у Харкові поліція затримала торговця зброєю. У нього вилучили автомати "АК-74М" та "АКМ-74", магазин з патронами калібру 5,45 мм, пістолет системи "ПМ" з магазинами та патронами калібру 9 мм, а також ручні осколкові гранати Ф-1 та підривачі.

Також ми писали про те, що 43-річний харків’янин організував у своїй квартирі наркопритон. Встановлено, що раніше цей чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності і відбував покарання за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.  

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