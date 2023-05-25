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В Харьковской области российские оккупанты спрятали схрон с боеприпасами, — ДБР

25 мая 2023 17:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области российские оккупанты спрятали схрон с боеприпасами, — ДБР
Найдены русские боеприпасы. Фото: Государственное бюро расследований
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Работники ДБР на территории Харьковской области нашли тщательно замаскированный тайник. Там были обнаружены реактивные штурмовые гранаты , которые российские оккупанты спрятали.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований .

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Укрытие боеприпасов

18 единиц боеприпасов были скрыты на территории одной из лесополос в Чугуевском районе.

"По оперативной информации, тайник перед отступлением оборудовали военнослужащие 3-го батальона 101 полка РФ", — рассказывают в бюро расследований.

Все вооружение, найденное работниками ДБР, изъято и будет передано в одну из бригад ВСУ. В бюро отметили, что защитники обещают использовать российские снаряды по прямому назначению.

Напомним, в Харькове задержан мужчина, продававший боевые гранаты. У него изъяли Ф-1 и РГД-5. По месту проживания мужчины полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили еще две гранаты с энтузиазмом к ним.

Также мы рассказывали, что у жителя Одесской области обнаружили ручной противотанковый гранатомет. Кроме опасного предмета, полицейские обнаружили 400 граммов артиллерийского пороха, 17 патронов калибра 5,45 мм для огнестрельного оружия и наркотическое вещество растительного происхождения — каннабис, который, по словам хозяина, был приобретен для личного использования.

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