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У Харківській області російські окупанти заховали схрон з боєприпасами, — ДБР

25 травня 2023 17:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харківській області російські окупанти заховали схрон з боєприпасами, — ДБР
Знайдені російські боєприпаси. Фото: Державноме бюро розслідувань
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Працівники ДБР на території Харківської області знайшли ретельно замасковану схованку. Там було виявлено реактивні штурмові гранати, які російські окупанти заховали. 

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань

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Сховок боєприпасів 

18 одиниць боєприпасів були приховані на території однієї з лісосмуг в Чугуївському районі.

"За оперативною інформацією, схованку перед відступом обладнали військовослужбовці 3-го батальйону 101 полку РФ", — розповідають у бюро розслідувань. 

Все озброєння, яке знайшли працівники ДБР, вилучено та буде передано до однієї з бригад ЗСУ. У бюро зазначили, що захисники обіцяють використати російські снаряди за прямим призначенням.

Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який продавав бойові гранати. У нього вилучили  Ф-1 та РГД-5. За місцем мешкання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого виявили ще дві гранати із запалами до них. 

Також ми розповідали, що у жителя Одещини виявили ручний протитанковий гранатомет. Крім небезпечного предмета, поліцейські також виявили 400 грамів артилерійського пороху, 17 набоїв калібру 5,45 мм для вогнепальної зброї та наркотичну речовину рослинного походження — канабіс, який, за словами господаря, був придбаний для особистого використання.

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