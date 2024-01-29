В Харьковской области будут судить мужчину за убийство несовершеннолетнего ножом

Правоохранители и мужчина, убивший несовершеннолетнего. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В Харьковской области будут судить 40-летнего мужчину, который убил несовершеннолетнего. Он ударил его ножом по голове. Мальчик умер в больнице.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 5 ноября прошлого года в с. Безруки Харьковского района между обвиняемым и подростками возник конфликт. Компания несовершеннолетних не понравилась мужчине, поэтому он решил их "проучить".

Фигурант ударил 14-летнего парня ножом по голове, а после этого убежал. Несовершеннолетний упал на землю и потерял сознание. Ребенка госпитализировали в больницу, где он находился в коме. Врачи боролись за его жизнь, однако подросток умер.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что на этом преступный путь обвиняемого не кончился. Фигурант успел незаконно приобрести охотничье ружье, из которого изготовил обрез. К тому же он хранил более 1100 патронов, пять кумулятивных противотанковых гранат и две пусковые трубы "ПЗРК 9К38 Игла".

Оружие, которое хранил фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Оружие, которое хранил фигурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наказание для убийцы

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему инкриминируется убийство, незаконное изготовление огнестрельного оружия, а также ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, приобретение и хранение боевых припасов и взрывчатого вещества без предусмотренного законом разрешения.

"Обвинительный акт будет рассматриваться в Дергачевском районном суде Харьковской области", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, следователи Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией Украины ведут расследование предполагаемого умышленного убийства четырех человек в Лимане Донецкой области. В рамках дела был арестован солдат Национальной гвардии.

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