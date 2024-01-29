У Харківській області судитимуть чоловіка за вбивство неповнолітнього ножем

Правоохоронці та чоловік, який вбив неповнолітнього. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харківській області судитимуть 40-річного чоловіка, який вбив неповнолітнього. Він вдарив його ножем по голові. Хлопчик помер у лікарні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 5 листопада минулого року в с. Безруки Харківського району між обвинуваченим та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх "провчити".

Фігурант вдарив 14-річного хлопця ножем по голові, а після цього втік. Неповнолітній впав на землю та втратив свідомість. Дитину госпіталізували до лікарні, де він перебував у комі. Лікарі боролись за його життя, однак підліток помер.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що на цьому злочинний шлях обвинуваченого не закінчився. Фігурант встиг незаконно придбати мисливську рушницю, з якої виготовив обріз. До того ж він зберігав понад 1 100 набоїв, п'ять кумулятивних протитанкових гранат та дві пускові труби "ПЗРК 9К38 Ігла".

Зброя, яку зберігав фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Зброя, яку зберігав фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Покарання для вбивці

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому інкриміновано вбивство, незаконне виготовлення вогнепальної зброї, а також носіння, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, придбання та зберігання, бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу.

"Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією України ведуть розслідування передбачуваного навмисного вбивства чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині. У рамках справи було заарештовано солдата Національної гвардії.

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