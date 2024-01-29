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У Харківській області судитимуть чоловіка за вбивство неповнолітнього ножем

29 січня 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області судитимуть чоловіка за вбивство неповнолітнього ножем
Правоохоронці та чоловік, який вбив неповнолітнього. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області судитимуть 40-річного чоловіка, який вбив неповнолітнього. Він вдарив його ножем по голові. Хлопчик помер у лікарні.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Вбивство неповнолітнього в Харківській області

"Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 5 листопада минулого року в с. Безруки Харківського району між обвинуваченим та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх "провчити".

Фігурант вдарив 14-річного хлопця ножем по голові, а після цього втік. Неповнолітній впав на землю та втратив свідомість. Дитину госпіталізували до лікарні, де він перебував у комі. Лікарі боролись за його життя, однак підліток помер.

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що на цьому злочинний шлях обвинуваченого не закінчився. Фігурант встиг незаконно придбати мисливську рушницю, з якої виготовив обріз. До того ж він зберігав понад 1 100 набоїв, п'ять кумулятивних протитанкових гранат та дві пускові труби "ПЗРК 9К38 Ігла".  

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Зброя, яку зберігав фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 
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Зброя, яку зберігав фігурант. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 

Покарання для вбивці

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому інкриміновано вбивство, незаконне виготовлення вогнепальної  зброї, а також носіння, зберігання вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, придбання та зберігання, бойових припасів та вибухової речовини без передбаченого законом дозволу.

"Обвинувальний акт розглядатимуть у Дергачівському районному суді Харківської області", — йдеться у повідомленні.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією України ведуть розслідування передбачуваного навмисного вбивства чотирьох людей у Лимані, що на Донеччині. У рамках справи було заарештовано солдата Національної гвардії.

Також ми писали, що у Запоріжжі 21 січня сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок цього інциденту загинула жінка та чоловік.

зброя
вбивство
підлітки
Харківська область
прокуратура

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