На Харківщині судитимуть майстра лісгоспу за нанесення збитків через вирубку дерев

Вирублений ліс. Фото ілюстративне: Pexels

У Харківській області будуть судити майстра лісгоспу, який проігнорував вирубку здорових дерев. Збитки державі через службову недбалість підозрюваного становлять понад 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру співробітнику лісгоспу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Співробітник ДБР та майстер лісгоспу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Фігурантом кримінального провадження є майстер лісу Зачепилівського лісництва державного підприємства "Красноградське лісове господарство". Він не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.

Лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих та ослаблених дерев. Однак разом із сухостоєм спиляли абсолютно здорові дерева. Майстер лісу вирішив проігнорувати це.

Правоохоронці встановили, що незаконно було вирублено понад пів сотні дерев, а саме:

33 дубів;

23 клени;

чотири липи.

Збитки державі через службову недбалість підозрюваного становлять понад 600 тисяч гривень.

Як покарають майстра лісу

У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак на українські урядові сайти.

Також ми писали, що співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук, що в Куп’янському районі.