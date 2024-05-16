В Харьковской области разоблачили очередного предателя, который воевал против украинцев

Российский оккупант. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харьковской области разоблачили предателя, участвовавшего в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Фигурант призывал уничтожать население Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 16 мая.

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Разоблачение предателя, воевавшего против Украины

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности", — говорится в сообщении.

Разоблаченный предатель. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, мужчина, родившийся в Донецке и в 2018 году окончивший один из харьковских вузов, в 2019 году переехал на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Он был настроен антиукраински.

С началом полномасштабного вторжения фигурант вступил в ряды вражеского интернационального батальона "Пятнашка", входящей в состав 100-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. После этого он прибыл на территорию Купянского района, где воевал против украинских защитников.

К тому же предатель выполнял задачи оккупационной администрации и участвовал в фильтрационных мероприятиях в отношении местных жителей, в частности выполнял функцию конвоирования и охраны незаконно задержанных граждан Украины.

Известно, что мужчина стал даже героем российских пропагандистских видео. В них он выражал свое негативное отношение к политическому руководству Украины. Фигурант заявлял, что готов любыми способами уничтожать украинских военных и гражданское население.

Сейчас предатель объявлен в розыск.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали 18-летнего предателя, который помогал российским врагам готовить наступление на Харьковщине. За сотрудничество с оккупантами фигуранту грозит пожизненное заключение.

Также в Ровенской области задержали коллаборанта. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.