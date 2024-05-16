Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области разоблачили предателя, который призывал уничтожать украинцев arrow

В Харьковской области разоблачили предателя, который призывал уничтожать украинцев

16 мая 2024 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области разоблачили очередного предателя, который воевал против украинцев
Российский оккупант. Фото иллюстративное: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области разоблачили предателя, участвовавшего в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Фигурант призывал уничтожать население Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Разоблачение предателя, воевавшего против Украины

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности", — говорится в сообщении.

Предатель, воевавший против украинцев
Разоблаченный предатель. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, мужчина, родившийся в Донецке и в 2018 году окончивший один из харьковских вузов, в 2019 году переехал на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Он был настроен антиукраински.

С началом полномасштабного вторжения фигурант вступил в ряды вражеского интернационального батальона "Пятнашка", входящей в состав 100-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. После этого он прибыл на территорию Купянского района, где воевал против украинских защитников.

К тому же предатель выполнял задачи оккупационной администрации и участвовал в фильтрационных мероприятиях в отношении местных жителей, в частности выполнял функцию конвоирования и охраны незаконно задержанных граждан Украины.

Известно, что мужчина стал даже героем российских пропагандистских видео. В них он выражал свое негативное отношение к политическому руководству Украины. Фигурант заявлял, что готов любыми способами уничтожать украинских военных и гражданское население.

Сейчас предатель объявлен в розыск.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали 18-летнего предателя, который помогал российским врагам готовить наступление на Харьковщине. За сотрудничество с оккупантами фигуранту грозит пожизненное заключение.

Также в Ровенской области задержали коллаборанта. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.

война
украинцы
Украина
Харьковская область
прокуратура
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая