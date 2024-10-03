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В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

3 октября 2024 14:56
Аркадий Пастула - Редактор
В Харьковской области масштабный пожар уничтожил поселок, есть погибшие
Последствия пожара в Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Аркадий Пастула - Редактор

В Харьковской области произошел масштабный пожар, в результате которого сгорел целый поселок. В результате возгорания есть погибшие.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в четверг, 3 октября.

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По словам Болвинова, более тысячи домов уничтожено из-за лесного пожара. Также погибли четыре человека — две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они не успели убежать, поскольку пламя распространялось бешеными темпами.

Масштабный пожар в Харьковской области
Последствия пожара в Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

"Огонь снова пришел из Донецкой области — со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Червонооскольский", а дальше начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", — отметил Болвинов.

Также в лесу и близ него сгорело около 1 100 деревянных домов. В общей сложности эвакуировали 60 человек.

"Расследуем это дело и вскоре установим причину пожара. Не исключено, что лес в Донецкой области загорелся из-за российских обстрелов", — добавил Болвинов.

Напомним, 1 октября в Харькове загорелся масштабный пожар в Основянском районе. Дым был виден в нескольких километрах.

Также осенью обычно растет количество пожаров, что приводит к значительному загрязнению воздуха. Для тушения огня привлекают многочисленные единицы техники и пожарных. Основными причинами распространения огня является человеческая халатность, поскольку украинцы часто сжигают сухую траву и растительные отходы. За такие действия предусмотрены административные штрафы и другие санкции.

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