Пожежа у Харкові 1 жовтня — дим накрив місто

Пожежа у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 1 жовтня, у Харкові спалахнула масштабна пожежа в Основʼянському районі. Дим видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляють Новини.Live.

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В Основʼянському районі міста загорівся очерет та сухе листя.

На місці загоряння працюють рятувальники, які намагаються приборкати пожежу.

Тим часом над містом здіймається смог, який видно за кілька кілометрів.

Також відчувається сильний запах диму в повітрі.

Зазначимо, що восени зазвичай зростає кількість пожеж, що призводить до значного забруднення повітря. Для гасіння вогню залучають численні одиниці техніки та пожежників. Основними причинами поширення вогню є людська недбалість, оскільки українці часто спалюють суху траву та рослинні відходи. За такі дії передбачені адміністративні штрафи та інші санкції.

Спалювання опалого листя — це звична практика для багатьох дачників, городників та садівників. Хтось спалює, бо не хоче компостувати, інші — бо вважають, що у цьому немає нічого шкідливого. Проте насправді негативні наслідки колосальні — від довкілля до впливу на здоров'я людини.