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В Харьковской области ввели дополнительные ограничения электроснабжения

17 апреля 2024 08:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области ввели дополнительные ограничения электроснабжения
Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове и области используют графики отключения света. К тому же зафиксировано обесточивание из-за аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго в Telegram в среду, 17 апреля.

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В Харькове применяются графики почасовых отключений, которые были обнародованы накануне. 

"В Харьковской области кроме почасовых отключений введены дополнительные ограничения электроснабжения для устранения последствий аварийной ситуации", — говорится в сообщении.

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Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось вдвое снизить последствия атак на подстанции госрегулятора. Это стало возможным благодаря созданию двух уровней защиты, а над третьим ведется работа.

Также в 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.

Харьков
электроэнергия
Харьковская область
электроснабжение
отключения света

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