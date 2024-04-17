В Харьковской области ввели дополнительные ограничения электроснабжения

Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго

В Харькове и области используют графики отключения света. К тому же зафиксировано обесточивание из-за аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковоблэнерго в Telegram в среду, 17 апреля.

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В Харькове применяются графики почасовых отключений, которые были обнародованы накануне.

"В Харьковской области кроме почасовых отключений введены дополнительные ограничения электроснабжения для устранения последствий аварийной ситуации", — говорится в сообщении.

Пост Харьковоблэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось вдвое снизить последствия атак на подстанции госрегулятора. Это стало возможным благодаря созданию двух уровней защиты, а над третьим ведется работа.

Также в 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.