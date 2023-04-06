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В Харьковской области запретили посещать кладбища: в чем причина

6 апреля 2023 17:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области запретили посещать кладбища: в чем причина
В Харьковской области из-за минной опасности запретили посещение более 750 кладбищ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ.

Об этом сообщается в Харьковской областной военной администрации.

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Соответствующее решение было принято 28 марта в ходе заседания Совета обороны Харьковской области и Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время Пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия", - пишет Харьковская ОВА.

В перечне – 753 кладбища в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском, Чугуевском районах. В городе Харькове запрещено посещать "Сосны", "Журавлевское", №15 и №17 и Кулиничевское кладбище.

С полным перечнем опасных кладбищ можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа. Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.

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