В Харьковской области запретили посещать кладбища: в чем причина
Из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ.
Об этом сообщается в Харьковской областной военной администрации.
Соответствующее решение было принято 28 марта в ходе заседания Совета обороны Харьковской области и Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время Пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия", - пишет Харьковская ОВА.
В перечне – 753 кладбища в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском, Чугуевском районах. В городе Харькове запрещено посещать "Сосны", "Журавлевское", №15 и №17 и Кулиничевское кладбище.
С полным перечнем опасных кладбищ можно ознакомиться по ссылке .
Напомним, в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа. Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.