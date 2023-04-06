У Харківській області заборонили відвідувати кладовища: в чому причина

На Харківщині через мінну небезпеку заборонили відвідування більш як 750 кладовищ

Через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.

Про це повідомляють у Харківській обласній військовій адміністрації.

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Відповідне рішення ухвалили 28 березня в ході засідання Ради оборони Харківської області та Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Рішеннями місцевих органів влади у тісній співпраці з підрозділами ДСНС та Нацполіцією визначено перелік цвинтарів, які заборонено відвідувати під час Великодніх свят. Першочергово це стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацію та де відбувалися активні бойові дії", — пише Харківська ОВА.

У переліку – 753 кладовища у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському районах. У місті Харкові заборонено відвідувати "Сосни", "Журавлівський", №15 і №17 і Кулиничівський цвинтарі.

Із повним переліком небезпечних цвинтарів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у Харкові та області на Великдень не змінюватимуть час комендантської години. Відвідувати богослужіння під час дії комендантської години буде заборонено.