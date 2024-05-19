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В Харьковской области завтра объявили День траура

19 мая 2024 21:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области 20 мая объявили День траура
Последствия обстрела Харьковской области 19 мая. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области в понедельник, 20 мая, объявили День траура. В результате российских обстрелов 19 мая погибли 11 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, захватчики в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады забрали жизни 11 человек, в том числе беременная женщина. 

"Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.

Впоследствии захватчики во второй раз ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.

война
смерть
украинцы
Украина
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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