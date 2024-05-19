В Харьковской области 20 мая объявили День траура

В Харьковской области завтра объявили День траура
В Харьковской области в понедельник, 20 мая, объявили День траура. В результате российских обстрелов 19 мая погибли 11 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
День траура в Харьковской области
По словам Синегубова, захватчики в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской громады и Малоданиловской громады забрали жизни 11 человек, в том числе беременная женщина.
"Вечная память всем невинным жертвам этой войны. Мы не забудем. И не простим", — добавил Синегубов.
Напомним, 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.
Впоследствии захватчики во второй раз ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.
Читайте Новини.LIVE!