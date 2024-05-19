У Харківській області 20 травня оголосили День жалоби

У Харківській області завтра оголосили День жалоби
У Харківській області у понеділок, 20 травня, оголосили День жалоби. Внаслідок російських обстрілів 19 травня загинули 11 людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
День жалоби у Харковській області
За словами Синєгубова, загарбники внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей, у тому числі вагітна жінка.
"Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли Харківщину. Сталося влучання по території, де відпочивали місцеві жителі.
Згодом загарбники вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Серед постраждалих є поліцейський та медик, які приїхали на виклик, щоб надати допомогу.
Читайте Новини.LIVE!