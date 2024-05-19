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У Харківській області завтра оголосили День жалоби

19 травня 2024 21:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області 20 травня оголосили День жалоби
Наслідки обстрілу Харківської області 19 травня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області у понеділок, 20 травня, оголосили День жалоби. Внаслідок російських обстрілів 19 травня загинули 11 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, загарбники внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей, у тому числі вагітна жінка. 

"Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли Харківщину. Сталося влучання по території, де відпочивали місцеві жителі.

Згодом загарбники вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Серед постраждалих є поліцейський та медик, які приїхали на виклик, щоб надати допомогу.

війна
смерть
українці
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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