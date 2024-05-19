У Харківській області 20 травня оголосили День жалоби

Наслідки обстрілу Харківської області 19 травня. Фото: t.me/synegubov

У Харківській області у понеділок, 20 травня, оголосили День жалоби. Внаслідок російських обстрілів 19 травня загинули 11 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, загарбники внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей, у тому числі вагітна жінка.

"Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни. Ми не забудемо. І не пробачимо", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли Харківщину. Сталося влучання по території, де відпочивали місцеві жителі.

Згодом загарбники вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Серед постраждалих є поліцейський та медик, які приїхали на виклик, щоб надати допомогу.