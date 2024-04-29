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В Харьковской ОВА уточнили информацию о пострадавшем человеке в результате обстрела

29 апреля 2024 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской ОВА уточнили информацию о пострадавшем человеке в результате обстрела
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в понедельник, 29 апреля, обстреляли Харьков. В результате атаки ранения получил гражданский мужчина, а не женщина, о которой сообщали ранее.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов отметил, что по уточненным данным, в результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина.

"Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями в медицинское учреждение", — рассказал он.

Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, Россия ударила КАБами

война
Харьков
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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