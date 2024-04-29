В Харьковской ОВА уточнили информацию о пострадавшем человеке в результате обстрела

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в понедельник, 29 апреля, обстреляли Харьков. В результате атаки ранения получил гражданский мужчина, а не женщина, о которой сообщали ранее.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов отметил, что по уточненным данным, в результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина.

"Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями в медицинское учреждение", — рассказал он.

Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, Россия ударила КАБами