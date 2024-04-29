В Харьковской ОВА уточнили информацию о пострадавшем человеке в результате обстрела
Российские оккупанты в понедельник, 29 апреля, обстреляли Харьков. В результате атаки ранения получил гражданский мужчина, а не женщина, о которой сообщали ранее.
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел Харькова
Синегубов отметил, что по уточненным данным, в результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина.
"Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочными ранениями в медицинское учреждение", — рассказал он.
Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером, 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.
Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, Россия ударила КАБами
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