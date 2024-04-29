Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харківській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалої людини внаслідок обстрілу arrow

У Харківській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалої людини внаслідок обстрілу

29 квітня 2024 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалої людини внаслідок обстрілу
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 29 квітня, обстріляли Харків. Внаслідок атаки поранення дістав цивільний чоловік, а не жінка, про яку повідомляли раніше.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Харкова

Синєгубов зазначив, що за уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка.

"Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу", — розповів він.

Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, Росія вдарила КАБами.

війна
Харків
українці
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри