У Харківській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалої людини внаслідок обстрілу

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у понеділок, 29 квітня, обстріляли Харків. Внаслідок атаки поранення дістав цивільний чоловік, а не жінка, про яку повідомляли раніше.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов зазначив, що за уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка.

"Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу", — розповів він.

Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, Росія вдарила КАБами.