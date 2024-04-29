У Харківській ОВА уточнили інформацію щодо постраждалої людини внаслідок обстрілу
Російські окупанти у понеділок, 29 квітня, обстріляли Харків. Внаслідок атаки поранення дістав цивільний чоловік, а не жінка, про яку повідомляли раніше.
Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Російський обстріл Харкова
Синєгубов зазначив, що за уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка.
"Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу", — розповів він.
Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.
Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, Росія вдарила КАБами.
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