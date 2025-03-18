В Харькове военкомы сбили велосипедиста - В ТЦК прокомментировали

В Харьковском ТЦК отреагировали на ДТП с участием велосипедиста
В Харькове работники ТЦК и СП на автомобиле наехали на велосипедиста. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.
Этот инцидент прокомментировали в пресс-службе Харьковского ТЦК и СП в Facebook.
ДТП с участием работников ТЦК в Харькове
В ТЦК отметили, что ДТП произошло во время передвижения мобильной группы оповещения по Харькову. А гражданин во время движения на велосипеде посередине проезжей части совершил маневр в направлении автомобиля военкома.
"В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля", — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что после ДТП военные остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, но велосипедист покинул место происшествия. По факту инцидента назначено служебное расследование.
В ТЦК отметили, что факт наезда не отрицается, но речь идет о непреднамеренном происшествии из-за сложных условий дорожной обстановки.
Напомним, харьковский волонтер Алина Бологова заявила об избиении начальником Лозовского районного ТЦК и СП.
Впоследствии она сообщила, что не имеет претензий к нему и конфликт возник из-за языкового вопроса.
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