В Харькове военкомы сбили велосипедиста - В ТЦК прокомментировали

Место ДТП. Фото: скриншот с видео

В Харькове работники ТЦК и СП на автомобиле наехали на велосипедиста. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

Этот инцидент прокомментировали в пресс-службе Харьковского ТЦК и СП в Facebook.

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В ТЦК отметили, что ДТП произошло во время передвижения мобильной группы оповещения по Харькову. А гражданин во время движения на велосипеде посередине проезжей части совершил маневр в направлении автомобиля военкома.

"В результате водитель транспортного средства на сложном участке дороги совершил непреднамеренный наезд на велосипедиста. Транспортное средство гражданина попало под колеса автомобиля", — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что после ДТП военные остановили автомобиль, чтобы оказать необходимую помощь, но велосипедист покинул место происшествия. По факту инцидента назначено служебное расследование.

В ТЦК отметили, что факт наезда не отрицается, но речь идет о непреднамеренном происшествии из-за сложных условий дорожной обстановки.

Скриншот поста ТЦК

Напомним, харьковский волонтер Алина Бологова заявила об избиении начальником Лозовского районного ТЦК и СП.

Впоследствии она сообщила, что не имеет претензий к нему и конфликт возник из-за языкового вопроса.