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У Харківському ТЦК відреагували на ДТП за участі велосипедиста

18 березня 2025 09:07
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові військкоми збили велосипедиста — У ТЦК прокоментували
Місце ДТП. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові працівники ТЦК та СП на автомобілі наїхали  на велосипедиста. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

Цей інцидент прокоментували в пресслужбі Харківського ТЦК та СП у Facebook.

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У ТЦК зазначили, що ДТП сталася під час пересування мобільної групи оповіщення Харковом. А громадянин під час руху велосипедом посередині проїзної частини здійснив маневр у напрямку автомобіля військкомів.

"Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля", — уточнили в пресслужбі.

Там наголосили, що після ДТП військові зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, але велосипедист залишив місце події. За фактом інциденту призначено службове розслідування.

У ТЦК наголосили, що факт наїзду не заперечується, але йдеться про ненавмисну подію через складні умови дорожньої обстановки.

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Скриншот допису ТЦК

Нагадаємо, харківська волонтерка Аліна Бологова заявила про побиття начальником Лозівського районного ТЦК та СП.

Згодом вона повідомила, що не має претензій до нього та конфлікт виник через мовне питання.

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