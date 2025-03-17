Начальник Лозівського ТЦК Артур Воронцов побив волонтерку Аліну Бологову — жінка розповіла деталі нападу

Волонтерка Аліна Бологова. Фото: скриншот

Волонтерка Аліна Бологова заперечила заяву Харківського обласного Територіального центру комплектування про те, що вона не має претензій після інциденту з начальником Лозівського ТЦК Артуром Воронцовим. За її словами, конфлікт виник через мовне питання, після чого чоловік застосував фізичну силу.

Про це Бологова розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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Бологова розповіла, що суперечка виникла через мовне питання. За її словами, Воронцов спершу висловив невдоволення тим, що вона говорить російською, а згодом вдався до фізичного насильства.

"Він підійшов до мене з питанням: "Чому ти розмовляєш російською?" Хоча питання звучало з його боку звучало теж російською. Я запитала, чому він звертається до мене російською, на що він відповів: "Зараз я навчу тебе розмовляти правильно", і почав мене лупцювати. Після чого я втратила свідомість, моя голова була наче в тумані. Він був у дуже сильному стані алкогольного сп'яніння. Все сталося дуже швидко, я навіть не встигла зреагувати", — розповідає жінка.

Волонтерка додала, що допис ТЦК про її нібито відсутність претензій є неправдивим.

"Я не писала жодних заяв про те, що не маю претензій. Ну як це я не маю претензій?", — каже Бологова.

Що кажуть у ТЦК

У Харківському обласному ТЦК заявили, що 6 березня дійсно був зафіксований конфлікт у місті Лозова між Бологовою та Воронцовим. Також там повідомили, що розпочали службове розслідування та вважають, що оприлюднене відео — а саме звернення волонтерки, де вона заявила, що начальник Лозівського ТЦК напав на неї та кілька разів ударив по голові — містить лише вибіркові фрагменти конфлікту.

Також у центрі комплектування сказали, що жінка зробила заяву про те, що претензій до військових не має.

Повідомлення Харківського ОТЦК у Facebook

Раніше у поліції заявили, що подали запит на відео з камер спостереження. Водночас адвокатка волонтерки Бологової каже, що ці камери начебто не працюють уже понад два місяці.